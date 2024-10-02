Зеленський провів кадрові зміни у Службі зовнішньої розвідки

Президент України Володимир Зеленський провів кадрові зміни серед заступників голови Служби зовнішньої розвідки.

Відповідні укази зʼявилися на сайті президента.

Заступника голови Служби зовнішньої розвідки Олега Луговського звільнили з цієї посади та призначили на посаду першого заступника голови СЗР.

Заступника голови Служби зовнішньої розвідки Олега Сінайка звільнили, на його посаду призначили Геннадія Богача.

26 березня цього року головою Служби зовнішньої розвідки України президент призначив Олега Іващенка. Тоді Володимир Зеленський поставив перед розвідкою такі завдання:

українська розвідка повинна працювати скрізь у світі, де є та можуть бути наші інтереси;

скрізь, де путінська система намагається щось виграти для себе, має вигравати Україна;

слід значно розширити присутність України в тих частинах світу, де відбувається конкуренція ключових глобальних сил;

розвідка повинна сконцентруватися на отриманні «саме документальних матеріалів».

Олег Іващенко у 2019 році був генерал-лейтенантом Головного управління розвідки Міноборони України. У 2021 році обіймав посаду першого заступника начальника Головного управління розвідки Міноборони.