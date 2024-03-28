Зеленський представив нового очільника зовнішньої розвідки і поставив йому пʼять завдань

Президент Володимир Зеленський представив нового очільника Служби зовнішньої розвідки Олега Іващенка та окреслив пʼять завдань, які стоять перед службою.

« Він — людина фахова, чудово розуміє розвідувальну діяльність та основну нашу державну ціль зараз. Українська розвідка повинна працювати всюди у світі, де вже є та можуть бути наші інтереси. Всюди у світі, де путінська система намагається щось виграти для себе, має вигравати Україна», — наголосив президент.

Завдання:

українська розвідка повинна працювати скрізь у світі, де є та можуть бути наші інтереси;

скрізь, де путінська система намагається щось виграти для себе, має вигравати Україна;

слід значно розширити присутність України в тих частинах світу, де відбувається конкуренція ключових глобальних сил;

розвідка повинна сконцентруватися на отриманні «саме документальних матеріалів».

«Мені потрібна передусім якісна інформація, якісне бачення намірів, які є у різних субʼєктів глобальних та регіональних відносин, бачення можливостей, які є для України. Пʼяте: дуже нагальне і практичне щодо специфіки роботи СЗР. У час війни є речі непублічні, які служба повинна забезпечувати оперативно і якісно. Саме такого потенціалу заходів впливу, агентурної роботи та фактично воєнної діяльності від вас очікую» — сказав Зеленський, додавши, що саме тому Службу зовнішньої розвідки очолив бойовий генерал.

Олег Іващенко у 2019 році був генерал-лейтенантом Головного управління розвідки Міноборони України. У 2021 році обіймав посаду першого заступника начальника Головного управління розвідки Міноборони.