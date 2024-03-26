Зеленський змінив секретаря РНБО і голову Служби зовнішньої розвідки

Президент Зеленський звільнив Олексія Данілова з посади секретаря РНБО. Його місце зайняв Олександр Литвиненко — вже ексголова Служби зовнішньої розвідки України (СЗР).

Головою Служби зовнішньої розвідки України президент призначив Олега Іващенка.

Олександр Литвиненко раніше працював очільником Служби зовнішньої розвідки України, директором Національного інституту стратегічних досліджень, заступником секретаря РНБО та був на інших посадах.

Олег Іващенко у 2021 році посідав посаду першого заступника начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Олексій Данілов був 13-м секретарем РНБО, його призначили на цю посаду 3 жовтня 2019. Перед цим він працював мером Луганська, очолював Луганську ОДА, був заступником голови Партії вільних демократів та членом ВО «Батьківщина», від якого його обрали нардепом V скликання. З липня до жовтня 2019 року був заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони України.