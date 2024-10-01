FT: Байден може підвищити статус заявки України на членство в НАТО

Президент США Джо Байден може погодитися підвищити статус заявки України на членство в НАТО до того, як залишить посаду в січні.

Про це журналістам Financial Times повідомив західний чиновник, поінформований про переговори президента України Володимира Зеленського у Вашингтоні.

Медіа зазначає, що під час своєї, можливо, останньої поїздки до Європи перед відставкою з посади президента Байден головуватиме на зустрічі України та її союзників у Німеччині 12 жовтня.

«Західний чиновник, поінформований про переговори Зеленського у Вашингтоні, сказав, що є попередні ознаки того, що Байден може погодитися підвищити статус заявки України на членство в НАТО до того, як він залишить посаду в січні», — пише FT.

Видання підкреслює, що членство в НАТО залишається ключовою метою України, але дуже мало хто з 32 членів Альянсу вважає, що це можливо без повного, тривалого припинення вогню і чіткої лінії на карті, яка б визначала, на яку частину території України поширюється положення Альянсу про взаємну оборону.

Дехто пропонує модель членства Західної Німеччини в Альянсі, яке тривало понад три десятиліття до падіння Берлінської стіни і воззʼєднання зі сходом країни.

«Західнонімецька модель набирає обертів, особливо в Білому домі, який був найбільш скептично налаштований щодо членства в НАТО. Росіянам це не сподобається, але принаймні це може стати певним початковим гамбітом для компромісу», — сказав голова вашингтонського офісу Європейської ради з міжнародних відносин Джеремі Шапіро.

Але навіть це вимагало б розгортання значних сил США та їхніх партнерів, на що будь-яка американська адміністрація, демократична чи республіканська, скоріш за все, не погодиться.