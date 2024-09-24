Нідерланди дають Україні майже €210 мільйонів на відновлення ​​інфраструктури

Нідерланди оголосили про новий пакет підтримки України вартістю €209,5 мільйона. Гроші підуть на відновлення критично важливої ​​інфраструктури та гуманітарну допомогу.

Про це повідомив міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Велдкамп на зустрічі з колегами з країн G7 та українським колегою Андрієм Сибігою.

Також Амстердам вносить €45 мільйонів до Фонду енергетичної підтримки України та фінансує доставку обладнання.

Нідерланди послідовно підтримують Україну в її захисті від повномасштабного російського вторгнення. У серпні премʼєр Нідерландів Дік Схооф оголосив про новий пакет підтримки України на понад €200 мільйонів. До цього країна виділила €60 мільйонів на закупівлю безпілотників, разом з Данією внесли €400 мільйонів у фонд для будівництва бойових машин піхоти CV90 для України. У липні Нідерланди та Данія почали процес відправки Україні 14 бойових танків Leopard 2A4, які вони придбали для Збройних сил України минулого року. Крім того, Нідерланди вже передали Україні радарну систему до ЗРК Patriot і невдовзі передадуть три пускові установки.