Президент Ірану заперечив, що Росії постачали балістичні ракети

Президент Ірану Масуд Пезешкіан заперечує, що Тегеран постачає Москві балістичні ракети. За його словами, Іран ніколи не підтримував російське вторгнення в Україну.

Про це Пезешкіан сказав журналістам на Генеральній Асамблеї ООН у Нью-Йорку, передає The Guardian.

За його словами, Іран хоче провести переговори з країнами Заходу з приводу війни в Україні.

«Ми готові сісти за стіл переговорів з європейцями та американцями, щоб вести діалог і переговори. Ми ніколи не схвалювали російську агресію проти України», — заявив президент Ірану.

На пресконференції 16 вересня Пезешкіан, відповідаючи на запитання про ймовірні поставки ракет до Росії, заявив: «Можливо, у минулому такі поставки були. Але я можу запевнити вас, що відтоді, як я обійняв посаду, таких поставок до Росії не було».

Як Іран постачає зброю Росії

Повідомлення про те, що Іран передає Росії дрони, лунають регулярно з 2022 року. Медіа також писали у 2023-му, що Іран надає РФ снаряди та набої. Офіційно Іран це спростовує. Проте речниця Білого дому Карін Жан-Пʼєр підтвердила, що за даними США, Росія отримувала від Ірану бойові безпілотники, зокрема Mohajer-6 і Shahed.

У червні 2023 року стало відомо, що Іран надає Росії матеріали для будівництва заводу з виробництва безпілотників у Республіці Татарстан — тоді Білий дім опублікував звіт про це і супутниковий знімок.

У серпні 2024 року в Reuters написали, що Іран збирається передати Росії сотні балістичних ракет Fath-360. Інформацію про передачу ракет 10 вересня підтвердив держсекретар США Ентоні Блінкен. Через це США і Велика Британія ввели проти Ірану нові санкції. Також Британія, Франція та Німеччина вирішили скасувати авіасполучення з Іраном.