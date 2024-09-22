Іран створив нову балістичну ракету та модернізував Shahed

Іран представив нову балістичну ракету Jahad і модернізований ударний безпілотник Shahed-136B на військовому параді в суботу, 21 вересня.

Про це повідомляє державне інформаційне агентство IRNA.

The Times of Israel з посиланням на державні іранські медіа пише, що радіус дії твердопаливної ракети Jahad становить тисячу кілометрів. Її розробив і виготовив ​​авіаційно-космічний підрозділ Революційної гвардії Ірану (Корпусу вартових Ісламської революції).

Безпілотник Shahed-136B є оновленою версією Shahed-136 з новими функціями та радіусом дії понад 4 тисячі кілометрів. Тоді як максимальна відстань польоту Shahed-136 — 2 500 кілометрів.

«Сьогодні наші оборонні та стримувальні можливості зросли настільки, що жоден демон навіть не думає про будь-яку агресію проти нашого дорогого Ірану», — сказав новий президент Ірану Масуд Пезешкіан на військовому параді до Тижня священної оборони.

Він назвав Ізраїль «геноцидним узурпатором» і наголосив, що завдяки згуртованості ісламські країни можуть «поставити його на місце».

Тиждень священної оборони щорічно відзначається по всій країні в памʼять про війну Іраку та Ісламської Республіки в 1980—1988 роках.

Як Іран постачає зброю Росії

Повідомлення про те, що Іран передає Росії дрони, лунають регулярно з 2022 року. Медіа також писали у 2023-му, що Іран надає РФ снаряди та набої. Офіційно Іран це спростовує. Проте речниця Білого дому Карін Жан-Пʼєр підтвердила, що за даними США, Росія отримувала від Ірану бойові безпілотники, зокрема Mohajer-6 і Shahed.

У червні 2023 року стало відомо, що Іран надає Росії матеріали для будівництва заводу з виробництва безпілотників у Республіці Татарстан — тоді Білий дім опублікував звіт про це і супутниковий знімок.

У серпні 2024 року в Reuters написали, що Іран збирається передати Росії сотні балістичних ракет Fath-360. Інформацію про передачу ракет 10 вересня підтвердив держсекретар США Ентоні Блінкен. Через це США і Велика Британія ввели проти Ірану нові санкції. Також Британія, Франція та Німеччина вирішили скасувати авіасполучення з Іраном.