Зеленський про начебто загибель 80 тисяч українських військових на війні: Реальна цифра набагато менша

Президент Володимир Зеленський назвав брехнею оцінку американського видання The Wall Street Journal втрат України у 80 тисяч загиблих військових.

Про це Зеленський заявив на зустрічі з журналістами 20 вересня, повідомляють Інтерфакс-Україна та РБК-Україна.

«80 тисяч? Це брехня. Реальна цифра набагато менша ніж та, що була опублікована. Суттєво», — сказав він.

Що передувало?

Газета The Wall Street Journal 17 вересня написала, що з початку повномасштабного вторгнення РФ Україна та Росія сумарно втратили вбитими та пораненими приблизно мільйонавійськовослужбовців .WSJ, посилаючись на конфіденційну українську оцінку, зроблену на початку цього року, вказувала, що кількість загиблих українських військовослужбовців становить 80 тисяч, а поранених — 400 тисяч.

Кількість убитих російських військовослужбовців WSJ оцінила майже в 200 тисяч. Також у матеріалі йшлося про 400 тисяч поранених військових РФ.

Нардеп від партії «Голос», секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони й розвідки Роман Костенко заявив, що дані газети The Wall Street Journal про 80 тисяч загиблих на війні з Росією українських військових є завищеними.