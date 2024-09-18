Дані WSJ про загибель 80 тисяч українських військових в оборонному комітеті Ради вважають перебільшеними

Нардеп від партії «Голос», секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони й розвідки Роман Костенко вважає, що дані газети The Wall Street Journal про 80 тисяч загиблих на війні з Росією українських військових є завищеними.

Про це він повідомив «Радіо Свободі».

«Я думаю, це перебільшені дані. Однозначно. Ті, що є. Саме, якщо ми говоримо про загиблих, ті, що в нас визнані», — заявив він.

Костенко вважає, що і число у 50 тисяч загиблих може бути завищеним або приблизним, хоча зазначає, що точної інформації про українські втрати він не має.

За словами Костенка, точної інформації про українські втрати немає. Він каже, що за 2022 і 2023 роки в Україні було по 19 тисяч загиблих військових — йдеться про офіційні свідоцтва про смерть. Проте є ті, хто зник безвісти. Інформацію про 50 тисяч загиблих українських бійців Костенко назвав приблизною.

Що передувало?

Газета The Wall Street Journal писала, що з початку повномасштабного вторгнення РФ Україна та Росія сумарно втратили вбитими та пораненими близько мільйона військовослужбовців. WSJ, посилаючись на конфіденційну українську оцінку, зроблену на початку цього року, вказувала, що кількість загиблих українських військовослужбовців становить 80 тисяч, а поранених — 400 тисяч.

Кількість убитих російських військовослужбовців WSJ оцінила у приблизно 200 тисяч. Також у матеріалі йшлося про 400 тисяч поранених військових РФ.