WSJ: Кількість убитих та поранених військових України та РФ сумарно сягнула мільйона людей

Україна та Росія за час війни сумарно втратили вбитими та пораненими близько мільйона військовослужбовців.

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на джерела.

Україна і Росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року — 5 937 людей. Україна єдину офіційну оцінку загиблих озвучувала в лютому 2024 року — 31 тисяча.

WSJ, посилаючись на конфіденційну українську оцінку, зроблену на початку цього року, пише, що кількість загиблих українських військовослужбовців становить 80 тисяч, а поранених — 400 тисяч.

Оцінки західних розвідок щодо російських втрат різняться: за деякими даними, кількість загиблих сягає майже 200 тисяч, а поранених — близько 400 тисяч. Ця цифра приблизно збігається з даними Генштабу ЗСУ, який востаннє повідомляв про 635 тисяч вбитих і поранених росіян.

Як війна вплинула на демографію в Україні

WSJ також наголошує, що війна спричинила серйозні демографічні проблеми для України. Останній перепис населення 2001 року зафіксував 48 мільйонів жителів. За даними українських демографів і урядовців, на початку 2022 року, до повномасштабного вторгнення, ця кількість впала до 40 мільйонів, причому в цю оцінку входить населення незаконно анексованого Росією Криму.

З початку війни в лютому 2022 року понад 6 мільйонів покинули Україну, а Росія захопила нові території, тож загальна кількість населення на підконтрольній Києву території скоротилася до 25—27 мільйонів, згідно з раніше не розголошуваними оцінками українського уряду, які наводить видання.

Олександр Гладун, науковий співробітник Інституту демографії імені Птухи, дав вищу оцінку довоєнному населенню всієї України — 42 мільйони людей і близько 29 мільйонів, що проживають на підконтрольній уряду території станом на початок цього року. За його словами, остаточно чисельність населення України можна буде підрахувати лише через кілька років після закінчення війни, коли стане зрозумілою кількість репатріантів.

Ефект може бути довготривалим, зазначає WSJ. Поряд із загибеллю військових, народжуваність в Україні також впала до найнижчого зафіксованого рівня: за даними уряду, у першій половині цього року померло втричі більше людей, ніж народилося. За цей період було зафіксовано близько 250 тисяч смертей і понад 87 тисяч народжень, що на 9% менше, ніж за аналогічний період минулого року.