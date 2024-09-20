«Вітання, президенте Гарріс». Меріл Стріп і Дженніфер Лопес підтримали Камалу Гарріс на виборах у США

Американська співачка Дженніфер Лопес і акторка Меріл Стріп підтримали кандидатку у президенти США, віцепрезидентку Камалу Гарріс на цьогорічних виборах.

Про це повідомила онлайн-спільнота з підтримки Гарріс Kamalaʼs Wins.

Учора відома американська телеведуча Опра Вінфрі провела телевізійний захід із Камалою Гарріс. На знак підтримки Гарріс участь у ньому через платформу для відеодзвінків Zoom узяли кілька голлівудських знаменитостей, зокрема зірка культового серіалу «Пуститися берега» Браян Кренстон, актори Бен Стіллер, Джулія Робертс, Меріл Стріп і Дженніфер Лопес.

Доєднуючись до заходу, Меріл Стріп помилково назвала Гарріс президентом.

«Вітання, президенте Гарріс! Ой...» — привіталася акторка. На що Камала Гарріс усміхнулася і відповіла: «Ще 47 днів».

Раніше Камалу Гарріс на виборах у президенти США публічно підтримали відомі американські співачки Тейлор Свіфт і Біллі Айліш.

Вибори у США

Цьогорічні президентські вибори у США відбудуться 5 листопада 2024 року. Дональд Трамп став кандидатом від республіканців ще в середині липня і представив свого кандидата у віцепрезиденти — Джеймса Девіда Венса. Венс послідовно виступає проти допомоги Україні та заявляє, що Києву доведеться поступитися деякими територіями задля припинення вогню.

Від демократів мав балотуватись нинішній президент Джо Байден, однак після невдалих дебатів із Трампом у червні він потрапив під шквал критики та тиск зі сторони лідерів і донорів Демократичної партії США. Тож 21 липня Байден офіційно повідомив, що виходить із президентської гонки й підтримав віцепрезидентку Камалу Гарріс як кандидата від демократів.

Гарріс вже стала офіційною кандидаткою від Демократичної партії. Її кандидат у віцепрезиденти — це губернатор Міннесоти Тім Волз, відомий своєю підтримкою України та гострою критикою Трампа й Венса.