Тейлор Свіфт підтримала Камалу Гарріс на виборах у президенти США

Американська співачка Тейлор Свіфт підтримала кандидатку від демократів Камалу Гарріс у президентських перегонах.

Про це вона написала в Instagram після завершення дебатів між Камалою Гарріс і кандидатом у президенти від республіканців Дональдом Трампом.

«Я голосую за Камалу Гарріс, тому що вона бореться за права і справи, які, на мою думку, потребують воїна, щоб їх відстоювати. Я вважаю, що вона тверда і талановита лідерка, і я вірю, що ми можемо досягти набагато більшого в цій країні, якщо в нас буде спокій, а не хаос. Я була дуже натхненна і вражена її вибором напарника Тіма Волза, який десятиліттями відстоює права ЛГБТК+, ЕКЗ і право жінки на власне тіло», — заявила співачка.

Також Свіфт згадала, що нещодавно дізналася, як на сайті Дональда Трампа розмістили інформацію про те, як вона нібито підтримувала його, але насправді то був штучний інтелект. Це нагадало співачці про її страхи щодо штучного інтелекту та небезпеки поширення дезінформації.

Свою публікацію в Instagram Свіфт закінчила словами «З любовʼю і надією, Тейлор Свіфт, бездітна котяча мамка». Так кандидат у віцепрезиденти від Трампа Джей Ді Венс описував, зокрема, демократів, які керують країною, — мовляв, вони нещасні, тому і решту людей хочуть зробити нещасними.

З 2018 року Тейлор Свіфт відкрито підтримує політику Демократичної партії, виступаючи за права жінок, репродуктивне здоров’я та права ЛГБТК+.

Вибори у США

Цьогорічні президентські вибори у США відбудуться 5 листопада 2024 року. Дональд Трамп став кандидатом від республіканців ще в середині липня і представив свого кандидата у віцепрезиденти — Джеймса Девіда Венса. Венс послідовно виступає проти допомоги Україні та заявляє, що Києву доведеться поступитися деякими територіями задля припинення вогню.

Від демократів мав балотуватись нинішній президент Джо Байден, однак після невдалих дебатів із Трампом у червні він потрапив під шквал критики та тиск зі сторони лідерів і донорів Демократичної партії США. Тож 21 липня Байден офіційно повідомив, що виходить із президентської гонки й підтримав віцепрезидентку Камалу Гарріс як кандидата від демократів.

Гарріс вже стала офіційною кандидаткою від Демократичної партії. Її кандидат у віцепрезиденти — це губернатор Міннесоти Тім Волз, відомий своєю підтримкою України та гострою критикою Трампа й Венса.