Творці фільму «Росіяни на війні» хотіли показати його на французькому каналі — їм відмовили

Автори фільму «Росіяни на війні», скориставшись фінансовою підтримкою Французького національного центру кіно CNC, планували показ стрічки на телеканалі ARTE — їм відмовили.

Про це повідомляє пресслужба посольства України у Франції.

Українське посольство звернулося до CNC і ARTE з проханням пояснити ситуацію, а також закликом відмовитися від показу фільму та будь-якої співпраці з творцями стрічки.

Президент телеканалу ARTE Брюно Патіно повідомив, що він та його команда уважно слідкували за інцидентами навколо фільму, тож росіянам відмовили в показі. Наразі немає домовленостей про показ фільму на каналі. Французький національний центр кіно також «дистанціювався» від стрічки, пише українське посольство.

Фільм «Росіяни на війні» зняла колишня документалістка Russia Today Анастасія Трофімова. Стрічку Трофімова знімала, перебуваючи в зоні бойових дій в Україні.

У фільмі показані лише короткі проблиски реальних боїв, він не дає розуміння про руйнування, які Росія спричиняє в Україні.

Зокрема, у стрічці фігурує українець, який воює на боці Росії та розповідає, що в Україні громадянська війна і що Україна бомбила власні східні області. Інший персонаж транслює класичний російський наратив про українців-нацистів.

Герої фільму — «бідні прості росіяни», які воюють тільки за гроші, не розуміють, навіщо потрібна ця війна, плачуть за загиблими й взагалі ними маніпулюють політики.

Раніше стрічку показали на Венеційському кінофестивалі та кінофестивалі TIFF у Торонто, чим викликали широку критику з боку України. Причому фестиваль у Торонто спершу скасував показ стрічки через «значні загрози для роботи фестивалю та громадської безпеки», але згодом таки показав її в інший день.

Зараз фільм планують показати на кінофестивалі в Цюриху (Швейцарія). Міністерство закордонних справ України засудило ідею показу фільму «Росіяни на війні» на будь-яких культурних майданчиках.