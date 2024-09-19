Фільм «Росіяни на війні» планують показати на кінофестивалі у Швейцарії. Україна закликає цього не робити

Фільм «Росіяни на війні», що відбілює російських військових, які воюють проти України, планують показати на кінофестивалі в Цюриху (Швейцарія). Міністерство закордонних справ України засудило ідею показу фільму «Росіяни на війні» на будь-яких культурних майданчиках.

Про це йдеться на офіційній сторінці МЗС у X.

«Ми рішуче засуджуємо будь-які спроби дати Росії культурну арену, на якій можна відбілити її воєнні злочини, в той час як російські війська продовжують чинити звірства проти українців», — йдеться в повідомленні.

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий також закликав відмовитися від показу фільму на кінофестивалі в Цюриху, що проходитиме з 3 по 13 жовтня цього року.

«Це пропагандистський фільм, який відбілює воєнні злочини, а не документальний фільм. Справжні росіяни на війні — це загарбники, воєнні злочинці та ґвалтівники. Приховування їх робить вас співучасником», — написав він.

Раніше стрічку показали на Венеційському кінофестивалі та кінофестивалі TIFF у Торонто, чим викликали широку критику з боку України. Причому фестиваль у Торонто спершу скасував показ стрічки через «значні загрози для роботи фестивалю та громадської безпеки», але згодом таки показав її в інший день.

Про який фільм мова

Фільм «Росіяни на війні» зняла колишня документалістка Russia Today Анастасія Трофімова. Стрічку Трофімова знімала, перебуваючи в зоні бойових дій в Україні.

У фільмі показані лише короткі проблиски реальних боїв, він не дає розуміння про руйнування, які Росія спричиняє в Україні.

Зокрема, у стрічці фігурує українець, який воює на боці Росії та розповідає, що в Україні громадянська війна і що Україна бомбила власні східні області. Інший персонаж транслює класичний російський наратив про українців-нацистів.

Герої фільму — «бідні прості росіяни», які воюють тільки за гроші, не розуміють, навіщо потрібна ця війна, плачуть за загиблими й взагалі ними маніпулюють політики.