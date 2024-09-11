Канадська медіаорганізація TVO не транслюватиме фільм, що відбілює росіян у війні проти України

Громадська освітня медіаорганізація та агенція Міністерства освіти Онтаріо TVO більше не підтримуватиме та не транслюватиме фільм «Росіяни на війні», що відбілює російських окупантів, які воюють проти України.

Про це йдеться в заяві TVO.

«Ми прислухалися до українсько-канадської громади та до їхнього вдумливого і щирого внеску. Рада директорів TVO вирішила поважати відгуки, які ми отримали, і TVO більше не підтримуватиме та не транслюватиме «Росіяни на війні»», — написали в медіаорганізації.

Також TVO перевірить процес фінансування цього проєкту.

Про який фільм мова

Фільм «Росіяни на війні» зняла колишня документалістка Russia Today Анастасія Трофімова. Стрічку Трофімова знімала, перебуваючи в зоні бойових дій в Україні.

У фільмі показані лише короткі проблиски реальних боїв, він не дає розуміння про руйнування, які Росія спричиняє в Україні.

Зокрема, у стрічці фігурує українець, який воює на боці Росії та розповідає, що в Україні громадянська війна і що Україна бомбила власні східні області. Інший персонаж транслює класичний російський наратив про українців-нацистів.

Герої фільму — «бідні прості росіяни», які воюють тільки за гроші, не розуміють, навіщо потрібна ця війна, плачуть за загиблими й взагалі ними маніпулюють політики.

Раніше фільм показали на Венеційському кінофестивалі, чим викликали широку критику з боку України. Тепер його хочуть показати й на Міжнародному кінофестивалі в Торонто.

Реакція України

Генеральний консул України в Торонто Олег Ніколенко заявив, що МЗС України виступило проти показу цього фільму на Міжнародному кінофестивалі в Торонто, оскільки, за його словами, стрічка навмисно спотворює реалії війни Росії проти України. Консул також додав, що у фільмі відповідальність за дії росіян переклали на медіа та пропаганду. Це інфантилізує злочинців і звільняє їх від моральної та юридичної відповідальності за свої дії.

Також Олег Ніколенко наголосив, що після тижнів інтенсивної комунікації керівництво Міжнародного кінофестивалю в Торонто «не продемонструвало готовності вирішити наші занепокоєння в задовільний спосіб».