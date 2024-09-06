Україна вимагає скасувати в Торонто показ фільму, що відбілює росіян, які воюють проти України

МЗС України виступило проти показу на Міжнародному кінофестивалі в Торонто фільму «Росіяни на війні», що відбілює росіян, які воюють проти України.

Про це у Facebook написав генеральний консул України в Торонто Олег Ніколенко.

Про який фільм мова

Фільм «Росіяни на війні» зняла колишня документалістка Russia Today Анастасія Трофімова. Стрічку Трофімова знімала, перебуваючи в зоні бойових дій в Україні.

У фільмі показані лише короткі проблиски реальних боїв, він не дає розуміння про руйнування, які Росія спричиняє в Україні.

Зокрема, у стрічці фігурує українець, який воює на боці Росії та розповідає, що в Україні громадянська війна і що Україна бомбила власні східні області. Інший персонаж транслює класичний російський наратив про українців-нацистів.

Герої фільму — «бідні прості росіяни», які воюють тільки за гроші, не розуміють, навіщо потрібна ця війна, плачуть за загиблими й взагалі ними маніпулюють політики.

Раніше фільм показали на Венеційському кінофестивалі, чим викликали широку критику зі сторони України. Тепер його хочуть показати й на Міжнародному кінофестивалі в Торонто.

Що кажуть в українському МЗС

За словами Ніколенка, стрічка навмисно спотворює реалії війни Росії проти України.

«Зображуючи російських солдатів лише як «пішаків», а вторгнення Росії в Україну — як «мерзенну гру», вона надає довіри російським пропагандистським наративам, що применшують серйозність і страждання, спричинені російськими військовими діями», — підкреслив він.

Консул також додав, що у фільмі відповідальність за дії росіян переклали на медіа та пропаганду. Це інфантилізує злочинців і звільняє їх від моральної та юридичної відповідальності за свої дії.

«На жаль, після тижнів інтенсивної комунікації керівництво фестивалю не продемонструвало готовності вирішити наші занепокоєння в задовільний спосіб. Ми вважаємо, що показ фільму «Росіяни на війні» російської режисерки Анастасії Трофімової є неприйнятним. Безвідповідально дозволяти використовувати Міжнародний кінофестиваль у Торонто, один з найавторитетніших світових кіномайданчиків, для поширення російської пропаганди. Ми закликаємо фестиваль скасувати показ цього фільму», — пише він.