Кінофестиваль у Торонто скасував показ фільму «Росіяни на війні»

Міжнародний кінофестиваль у Торонто (TIFF) призупиняє покази фільму «Росіяни на війні», який відбілює російських окупантів у війні проти України. Керівництво повідомило про «значні загрози для роботи фестивалю і громадської безпеки» у своїй оновленій заяві.

Там додали, що отримали доповіді, які вказують на «потенційну активність у найближчі дні», що становить значний ризик. Премʼєру фільму тимчасово скасували, щоб гості, персонал і волонтери кінофестивалю були в безпеці.

Водночас TIFF продовжує вважати, що цей фільм «заслужив місце в програмі фестивалю», його хочуть показати, коли це буде безпечно. Кінофестиваль «підтримує громадянський дискурс про фільми» та мирні зібрання.

«Припинення Міжнародним кінофестивалю в Торонто показу фільму «Росіяни на війні» колишньої режисерки-документалістки Russia Today — єдине правильне рішення. Цей проєкт вже завдав значної шкоди репутації фестивалю і дав Росії шанс ще більше підірвати демократію», — зреагував генконсул України в Торонто Олег Ніколенко.

Напередодні в TIFF заявляли, що премʼєру не скасовуватимуть — на їхню думку, стрічку «в жодному разі не можна вважати російською пропагандою», бо її фінансувала Канада, а не РФ.

Про який фільм мова

Фільм «Росіяни на війні» зняла колишня документалістка Russia Today Анастасія Трофімова. Стрічку Трофімова знімала, перебуваючи в зоні бойових дій в Україні.

У фільмі показані лише короткі проблиски реальних боїв, він не дає розуміння про руйнування, які Росія спричиняє в Україні.

Зокрема, у стрічці фігурує українець, який воює на боці Росії та розповідає, що в Україні громадянська війна і що Україна бомбила власні східні області. Інший персонаж транслює класичний російський наратив про українців-нацистів.

Герої фільму — «бідні прості росіяни», які воюють тільки за гроші, не розуміють, навіщо потрібна ця війна, плачуть за загиблими й взагалі ними маніпулюють політики.

Раніше фільм показали на Венеційському кінофестивалі, чим викликали широку критику з боку України. Тепер його хочуть показати й на Міжнародному кінофестивалі в Торонто.

Реакція України

Генеральний консул України в Торонто Олег Ніколенко заявив, що МЗС України виступило проти показу цього фільму на Міжнародному кінофестивалі в Торонто, оскільки, за його словами, стрічка навмисно спотворює реалії війни Росії проти України. Консул також додав, що у фільмі відповідальність за дії росіян переклали на медіа та пропаганду. Це інфантилізує злочинців і звільняє їх від моральної та юридичної відповідальності за свої дії.