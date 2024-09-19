ЄС може призупити безвіз для Грузії

Європейський Союз може призупинити безвізовий режим для громадян Грузії через відхід країни від демократії.
Про це повідомив речник Європейської комісії в коментарі Politico.
За його словами, якщо правляча партія «Грузинська мрія» продовжить свою авторитарну траєкторію, то «розглядатимуться всі варіанти, включно з можливим тимчасовим призупиненням схеми лібералізації візового режиму».
Грузини можуть відвідувати країни ЄС в межах Шенгенської зони до шести місяців на рік без візи. Угоду про це сторони уклали у 2017 році. Вона зобовʼязує Грузію виконати конкретні контрольні показники, серед яких захист прав людей і запобігання дискримінації.
«Оцінка, звичайно, буде проведена в разі розвитку подій, що становлять загрозу для внутрішньої безпеки Шенгенської зони, а також у разі подальшого занепаду демократії в Грузії», — додав речник.
Перед цим прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявляв, що будь-які зміни у візовій угоді будуть «дешевим шантажем».
- США ввели санкції проти представників МВС Грузії та проросійської групи «Альт-Інфо» через порушення прав людини. Зокрема, представники групи розгромили прайд-фестиваль у Тбілісі в липні 2023-го. Днями парламент Грузії ухвалив законопроєкти, що обмежують права ЛГБТ.
- У серпні в Грузії набув чинності закон про «іноагентів», який викликав масові протести. Протестувальників розганяли. В ЄС заявили, що ухвалений закон фактично зупиняє інтеграцію Грузії. США ж оголосили про «всебічний перегляд» двостороннього співробітництва з Грузією через придушення демократичних свобод.
- 6 червня США ввели візові санкції проти причетних до ухвалення закону про «іноагентів» і розгону протестів у Грузії, а в липні відклали військові навчання з країною. Уже в липні Євросоюз призупинив процес інтеграції Грузії.