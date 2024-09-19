Нардеп Микола Тищенко проведе під цілодобовим домашнім арештом ще два місяці

Печерський районний суд Києва на два місяці продовжив народному депутату Миколі Тищенку запобіжний захід. За рішенням суду, він буде під домашнім арештом ще до 16 листопада.

Про це повідомляє «Суспільне» із зали суду.

Тищенко має повідомляти про зміну місця проживання, утриматися від спілкування з визначеними судом людьми, здати закордонний паспорт і носити електронний браслет.

Що передувало

20 червня в дніпровських телеграм-каналах зʼявилося відео сутички в центрі міста. Блогер Ігор Лаченков писав, що люди у формі з оточення нардепа Миколи Тищенка побили й скрутили військовослужбовця Дмитра «Сина» Павлова, коли той гуляв з дитиною та друзями. Це сталося після того, як Павлов посперечався з Тищенком. За однією з версій, Павлов та його друзі запитали в Тищенка, що це за озброєні люди без розпізнавальних знаків ходять із нардепом.

Тищенко стверджував, що під час проведення обшуків на нелегальних ботофермах на «представників поліції напали». Він опублікував відео, на якому поліцейський в оточенні його людей спілкується з Павловим і ще двома чоловіками. Тищенко писав, що «друг одного з організаторів шахрайських ботоферм» кілька разів ударив слідчого і нібито намагався втекти.

Поліція Дніпра версію Тищенка не підтверджувала і повідомила, що невідомі в камуфляжі побили 33-річного чоловіка і незаконно утримували його. Там відкрили два кримінальних провадження — через умисне легке тілесне ушкодження та незаконне позбавлення волі.

Згодом виявилось, що поліцейський, який був із Тищенком у Дніпрі, зі столичної поліції. Його звільнили.

25 червня Миколі Тищенку повідомили про підозру в незаконному позбавленні волі людини, а ще одному учаснику сутички — в незаконному позбавленні волі людини та катуванні. Імені другого фігуранта прокуратура не називала, імовірно, йдеться про одного з охоронців Тищенка. Того ж дня поліція затримала одного з нападників на Павлова.

Згодом того ж дня Тищенку обрали запобіжний захід — цілодобовий домашній арешт, нардепу надягли електронний браслет.