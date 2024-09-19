Європарламент закликав дозволити Україні бити західною зброєю по території РФ

Європейський парламент закликає країни-члени ЄС зняти обмеження, які заважають Україні використовувати західну зброю проти законних військових цілей в Росії.

Про це йдеться в резолюції, яку Європарламент ухвалив 19 вересня. За були 425 депутатів, 131 — проти, 63 — утрималися.

У резолюції зазначили, що без зняття чинних обмежень Україна не може повною мірою захищати себе і залишається вразливою до нападів на своє населення та інфраструктуру.

Євродепутати наголошують, що недостатні поставки боєприпасів і обмеження на їх використання можуть звести нанівець усі докладені зусилля у війні. Вони також висловлюють жаль через зменшення обсягів двосторонньої військової допомоги Україні з боку країн Євросоюзу.

Тож Європарламент повторно закликає європейські країни виконати своє зобов’язання поставити Україні мільйон боєприпасів, а також прискорити постачання зброї, систем протиповітряної оборони та боєприпасів, включаючи ракети TAURUS. Вони також підтверджують свою позицію, що всі країни ЄС та союзники по НАТО повинні колективно та індивідуально взяти на себе зобовʼязання щодо щорічної військової підтримки України у розмірі не менше 0,25% свого ВВП.

У резолюції також закликають розширити санкції проти Росії, Білорусі та інших країн і організацій, які надають Росії військові технології та технології подвійного призначення. Депутати Європарламенту засудили передачу іранських балістичних ракет та закликають до посилення санкцій проти Тегерану та Північної Кореї за їхню участь у підтримці війни Росії проти України.

Заборона на атаки України вглиб Росії західною зброєю

Україна вже давно просить союзників дозволити використовувати їхню зброю для далекобійних ударів углиб Росії. Для таких цілей в арсеналі України є, зокрема, американські ракети великої дальності класу «земля — земля» ATACMS та британські далекобійні ракети Storm Shadow.

Однак жодна з цих країн не давала Україні дозволу на використання їхньої зброї для атак углиб РФ. У США побоюються можливої ескалації на тлі цього рішення. Також там вважають, що зняття обмежень на далекобійні удари не матиме стратегічного значення у війні, бо Росія перемістила свої найважливіші цілі, зокрема літаки, подалі від кордону і зробила їх недосяжними для ударів.

А Велика Британія, своєю чергою, не може дозволити Україні такі удари через опір з боку США.

Тим часом Німеччина не дасть ЗСУ бити своєю зброєю вглиб Росії, навіть якщо це дозволять союзники.