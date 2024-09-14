Німеччина не дасть ЗСУ бити своєю зброєю вглиб Росії, навіть якщо це дозволять союзники

Україна не повинна використовувати німецьку далекобійну зброю для ударів углиб Росії. Німеччина не змінить цього рішення, навіть якщо союзники дозволять Силам оборони України так робити з їхнім озброєнням.

Про це заявив канцлер Олаф Шольц під час діалогу громадян у місті Пренцлау, передає Tagesschau.

Німеччина залишатиметься на своїй позиції, «навіть якщо інші країни вирішать інакше», сказав Шольц, маючи на увазі США.

«Я не буду цього робити, бо вважаю, що це проблема», — наголосив канцлер Німеччини.

Останніми днями активізувалися розмови про те, що Сполучені Штати можуть дозволити Україні використовувати американське озброєння для ударів по цілях усередині Росії.

Україна вже давно просить союзників дозволити далекобійні удари по РФ. Для таких цілей в арсеналі України є, зокрема, американські ракети великої дальності класу «земля — земля» ATACMS та британські далекобійні ракети Storm Shadow.

У США побоюються можливої ескалації і вважають, що зняття обмежень не матиме стратегічного значення у війні, бо Росія перемістила свої найважливіші цілі, зокрема літаки, подалі від кордону і зробила їх недосяжними для ударів. Politico ж пише, що США не знімають обмежень, аби мати можливість поліпшити відносини з Москвою в майбутньому.