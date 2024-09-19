Рада у першому читанні підтримала реформу Рахункової палати

Верховна Рада на засіданні 19 вересня підтримала в першому читанні законопроєкт № 10044-д про реформу Рахункової палати.

Про це повідомив народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк.

За було 246 нардепів. Цей закон — один із необхідних маяків Міжнародного валютного фонду та США для отримання фінансової допомоги.

Законопроєкт передбачає:

зменшення кількості членів Рахункової палати з 13 до 11 (зараз заповнені пʼять посад, решта — вакантні);

прозорий конкурс на членів РП з вирішальним голосом міжнародних експертів;

розширення повноважень РП на аудит коштів місцевих бюджетів, державних підприємств та позабюджетних фондів (наприклад, Пенсійного фонду);

формальні парламентські процедури для розгляду звітів та моніторингу виконання рекомендацій РП;

періодичне зовнішнє оцінювання незалежними експертами з міжнародним досвідом аудиту;

посилення фінансової незалежності РП.

Рахункова палата — це орган контролю за надходженням і використанням бюджетних коштів. Він відповідальний і за нагляд за міжнародною допомогою.