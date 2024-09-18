У парламент внесуть нову постанову про перейменування понад 300 населених пунктів

Керівництво парламенту і фракцій внесе до Верховної Ради нову постанову, з якої вилучать пʼять населених пунктів, з перейменуванням яких виникли проблеми.

Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук на брифінгу, передає Інтерфакс-Україна.

«Ми ухвалили рішення, що погоджувальна рада — керівництво парламенту і керівники фракцій — внесе нову постанову, де прибере ці пʼять проблемних міст, сіл, селищ тощо в окремі постанови та проголосує цей пакет для того, щоб завершити деколонізацію України», — сказав Стефанчук.

Він повідомив, що ВР проведе окремі дискусії щодо перейменування цих пʼяти населених пунктів, потім зареєструють два проєкти постанови, які згодом винесуть на голосування в залі.

Стефанчук уточнив, що попередньо йдеться про перейменування населених пунктів Южне, Южноукраїнськ, Синельникове, Первомайськ і Павлоград.

За словами спікера, ВР повернеться до постанови про перейменування після того, як проголосує за всі ресурсні законопроєкти, які потрібні насамперед для українського бюджету.

Раніше сьогодні Рада не змогла підтримати постанову № 11188 про дерусифікацію назв 333 українських населених пунктів. За проголосували 208 нардепів з необхідних 261.

Перейменування в Україні

У 2022 році в Україні перейменували 9 859 топонімів і демонтували 145 памʼятників, повʼязаних з російськими діячами.