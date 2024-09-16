CNN: ФБР вважає, що стрілянина біля гольф-клубу Трампа могла бути спробою вбивства

Федеральне бюро розслідувань США заявило, що «розслідує те, що виглядає як спроба вбивства» експрезидента Дональда Трампа після стрілянини біля гольф-клубу, де на той момент грав політик.

Про це повідомляє CNN.

Шериф міста Вест-Палм-Біч у штаті Флорида Рік Бредшоу сказав під час пресконференції, що Секретна служба повідомила його офісу про постріли біля гольф-клубу Трампа о 13:30 за місцевим часом. На той момент експрезидент США грав там у гольф.

За словами Бредшоу, агент Секретної служби помітив ствол рушниці з прицілом, що стирчав із огорожі, і «взявся» за людину. За словами посадовця, підозрюваний, якого пізніше затримали й відправили під варту, був на відстані 270-460 метрів від Трампа.

«Нам вдалося спіймати свідка, який підійшов до нас і сказав: «Гей, я бачив, як хлопець вибіг із кущів, він стрибнув у чорний Nissan, і я сфотографував автомобіль і номерний знак», і це було чудово», — сказав Бредшоу.

Влада сповістила Офіс шерифа округу Мартін, який і затримав підозрюваного. Тоді свідок упізнав чоловіка. Джерело CNN у правоохоронних органах повідомило, що вилучили «довгу рушницю».