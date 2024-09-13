В Україні оновили склад Ради нацбезпеки й оборони

Президент Володимир Зеленський підписав указ № 627/2024 про зміни у складі Ради національної безпеки і оборони України.
Тепер до персонального складу РНБО ввели:
- Андрія Сибіру — міністра закордонних справ України.
- Германа Сметаніна — міністра з питань стратегічних галузей промисловості України.
Затвердили в персональному складі Ради національної безпеки і оборони Ольгу Стефанішину — віцепремʼєр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України і міністра юстиції України.
Зі складу РНБО вивели колишніх міністра закордонних справ Дмитра Кулебу та міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна.
- Минулого тижня в Україні зʼявилися нові очільники МЗС, Мінʼюсту, Мінінфраструктури, Міндовкілля, Мінмолоді, Мінкультури, Мінветеранів, Мінстратегпрому і Мінагрополітики.