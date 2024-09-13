Вибори президента США: Трамп відмовляється ще раз дебатувати з Гарріс

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп не братиме участі в нових дебатах з кандидаткою від Демократичної партії Камалою Гарріс. Він вважає себе переможцем дебатів, які вже відбулися.

Про це Дональд Трамп написав у своїй соціальній мережі Truth Social.

Він порівняв пропозицію Камали Гарріс про ще одні дебати з боксером, який після «програшу бою» каже, що хоче реваншу.

За його словами, Камала Гарріс і президент США Джо Байден нібито зруйнували США, пустивши туди «мільйони злочинців і психічно хворих людей» та зробивши середній клас бідним.

Дональд Трамп наголосив, що про ці та інші проблеми вони детально поговорили на дебатах.