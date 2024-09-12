Зеленський: Росія контрнаступає на Курщині

Російські війська почали контрнаступ у Курській області РФ.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на спільній з президентом Литви Гітанасом Науседою пресконференції.

За його словами, усе йде за «українським планом». Інших подробиць глава держави не розкрив.

Про контрнаступ Росії повідомляли й в Міноборони РФ. Там кажуть, що за останні дві доби російська армія нібито повернула там під свій контроль 10 населених пунктів, відбила дві атаки Збройних сил України та їхню спробу прорватися через кордон у ще двох населених пунктах.

Курська операція

Уперше про наступ Сил оборони в Курській області РФ стало відомо 6 серпня — тоді про це писали російські телеграм-канали та «військкори».

Україна офіційно підтвердила проведення операції лише 12 серпня. Станом на 6 вересня під контролем України було щонайменше 1 300 км² та 100 населених пунктів цього регіону, також ЗСУ взяли в полон понад 600 окупантів.

Президент України Володимир Зеленський говорив, що Росія відтягнула до Курської області приблизно 60 тисяч своїх військових з інших ділянок фронту в Україні.

Для самооборони українські військові сформували буферну зону на території Курської області. 15 серпня Україна створила там першу військову комендатуру.