Закінчення війни, мета Курської операції та російський удар по Полтаві. Президент дав інтервʼю NBC News

Президент України Володимир Зеленський дав інтервʼю NBC News. У ньому він говорив про російський удар по Полтаві 3 вересня, наступ українських військ на Курщині та плани закінчення війни.

«Бабель» зробив короткий переказ інтервʼю — ось головне.

Російський удар по Полтаві

Інтервʼю NBC News записувалося 3 вересня — у день російського масованого удару по Полтаві. За останніми даними, унаслідок обстрілу в місті загинули 54 людини, ще 297 поранені.

Зеленський каже, що російські ракети, які влучили у військовий Інститут звʼязку у Полтаві, летіли десь близько трьох хвилин. Люди не встигли спуститися у бомбосховище — багатьох із тих, кого поранило або вбило, ракети застали саме під час спуску в укриття.

«Тобто люди зреагували достатньо швидко, але їм не вдалося зберегти себе», — додав президент.

Курська операція

Україна отримувала розвідувальну інформацію про те, що Росія планує створити буферну зону в Україні — саме тому росіяни наступали на Харківщині та планували наступ на Сумщині. Тому Київ завдав превентивного удару — і почав наступ на Курськ, щоб послабити тиск Росії на сході та півдні України.

Про підготовку операції в Курській області не знав не лише Вашингтон, а й багато інституцій всередині України. За словами Зеленського, це й зробило операцію успішною — те, що про неї майже ніхто не знав.

«Розумієте, це війна, і витік інформації є постійно. І він може бути не від людини, а через засоби зв’язку. Іноді навіть у закритих штабах є витік інформації. Тому що багато людей, багато інформації, і значить, що є можливість її витоку», — каже Зеленський.

Зеленський нагадав, що перед наступом на півдні понад рік тому вже були проблеми з витоком інформації. Тоді всі знали про операцію, і, що найгірше, її деталі були відомі росіянам. Водночас президент підкреслив, що Києву не потрібна захоплена територія Курської області або інші території Росії.

«Наша операція спрямована на те, щоб відтворити нашу територіальну цілісність. Нам не потрібні їхні [громадяни РФ] люди, їхні цивільні. Ми беремо у полон військових лише для того, аби обміняти на наших», — каже він.

Тож Україна утримуватиме захоплену територію Росії, поки в цьому є необхідність. При цьому Зеленський сказав, що не може обговорювати, чи планують ЗСУ спробувати захопити більше території РФ.

Росія відтягнула до Курської області близько 60 тисяч своїх військових з інших ділянок фронту в Україні. Також українські бійці змогли взяти понад 600 росіян у полон саме на Курському напрямку.

План перемоги України

Президент називає Курський наступ «військово-дипломатичним» кроком України та частиною «плану перемоги», який він представить Адміністрації президента США. Цей план залежить тільки від України та міжнародних партнерів, а не від Росії.

«Цей план [перемоги] можна реалізувати завдяки нашим партнерам, а не завдяки бажанню або небажанню Росії. Для мене це було дуже важливо, щоб потім в діалозі ніхто не сказав: чи піде на це РФ, чи не піде. Від них не залежить цей план. І в цьому є вибір наших партнерів — чи вони погоджуються, щоб Україна перемогла, чи вони не готові до нашої перемоги, а готові тільки до стримування Путіна», — пояснив Зеленський.

План перемоги України спрямований на те, щоб змусити Росію закінчити війну та посилити Україну.

Зброя

Зброя, яку погоджують міжнародні партнери, не одразу доходить в Україну. Тобто формально, «на папері», вона є — за неї, наприклад, проголосував Конгрес США, але на фронт в Україні вона ще не дійшла.

В якийсь момент, коли пакети західної зброї не доходили до України, кількість застосування зброї українцями у співвідношенні до росіян дорівнювала 1 до 12. Тобто на один снаряд української артилерії припадало 12 російських.

Однак після відтягнення частини російських військових з деяких ділянок фронту на Курщині це співвідношення змінилося до 1 до 3, зокрема на Покровському напрямку фронту, який Зеленський називає одним з найскладніших.

Ескалація війни

Президент Зеленський вважає, що відповідальність за ескалацію лежить на всіх країнах, включаючи «нейтральні», які торгують з Росією попри її війну з Україною.

Зеленський каже, що ескалація війни буде провиною всіх країн. Наприклад, якщо Іран і далі постачатиме Росії зброю, це буде колективна відповідальність. Бо США з партнерами могли зупинити допомогу Ірану Росії раніше, як це було з ударом ракетами по Ізраїлю.

Водночас, на думку президента, можливість ескалації залежить і від самого Ірану, адже раніше він не був стороною війни проти України — аж поки не почав продавати дрони Shahed Росії.

«Але в будь-якому випадку ми повинні знати що Путін нікуди не дінеться від своєї відповідальності. Він вбив багато людей, багато людей скалічив», — додав президент. Тож він наголосив, що відповідальність буде у будь-якому разі, і не вийде «тихенько закінчити війну».

Закінчення війни

Україна підготує детальний план закінчення війни й запропонує його до розгляду на другому Саміті миру. Там повинні бути присутні представники Росії, як цього вимагали інші країни — без російської сторони закінчити війну дипломатичним шляхом не вийде.