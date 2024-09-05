Удар по Інституту звʼязку в Полтаві: кількість загиблих зросла

Армія Росії 3 вересня завдала удару по території Полтавського військового інституту звʼязку і сусідньої з ним лікарні двома балістичними ракетами. Кількість загиблих станом на 5 вересня зросла до 54. Поранені 297 людей.

Про це повідомили в Державній службі України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Тривають пошуково-рятувальні роботи з урахуванням безпекової складової. Під завалами можуть перебувати ще пʼять людей.

Рятувальники вже розібрали й вивезли 1 760 тонн будівельного сміття.

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Через російську атаку частково зруйнована шестиповерхова будівля навчального корпусу, пошкоджені три багатоквартирні будинки, пʼять приватних будинків та офісне приміщення.

Удар по Полтаві

Близько 9-ї ранку 3 вересня Повітряні сили повідомили про ракети в напрямку Полтави. Місцеві телеграм-канали писали про вибухи в місті, влада про факт обстрілу та його наслідки не інформувала кілька годин. О 10:39 Департамент соцзахисту населення Полтавської облдержадміністрації закликав усіх охочих терміново стати донорами крові.

Об 11:37 нардепка Марʼяна Безугла натякнула, що росіяни вдарили по шикуванню в Інституті звʼязку, заявивши про «повтор трагедії 128 бригади» — в листопаді 2023-го російські війська вдарили по бійцях бригади під час шикування. Російські пропагандисти та «військкори» від ранку писали про удар по військовому училищу в Полтаві під час шикування і публікували фото з тілами загиблих.

Увечері в Міноборони заявили, що під час атаки шикування чи жодних заходів не було — учні Інституту почали спускатися в укриття одразу після оголошення повітряної тривоги, але вибухи пролунали вже за кілька хвилин.