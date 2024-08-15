Україна створила першу військову комендатуру в Курській області Росії

Україна створила першу військову комендатуру на територіях Курської області Росії — у місті Суджа. Її керівником призначили українського генерала Едуарда Москальова.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час Ставки.

Як пояснив Сирський, комендатуру створили для підтримання правопорядку та забезпечення першочергових потреб населення на підконтрольних територіях Курщини.

Зараз під контролем України — 82 населених пункти на території Курської області Росії.

Від початку доби українські війська просунулися в Курській області на відстань 500—1 500 м. Загалом від початку операції українські військові зайшли на глибину 35 кілометрів і тримають під контролем 1 150 км² території Росії.

На Ставці також обговорили бої на сході та півдні України — там триває оборонна операція. Основні зусилля зосереджують на тому, щоб завадити просуванню росіян в напрямку Торецька і Покровська.

Курська операція

Зранку 6 серпня російські телеграм-канали почали поширювати інформацію про бої в Курській області Росії (межує із Сумщиною) та нібито великий наступ ЗСУ.

До 12 серпня Україна офіційно проведення операції в регіоні не підтверджувала, поки головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський не заявив, що Україна контролює майже 1 000 км² Курської області Росії.

Для самооборони українські військові сформували буферну зону на території Курської області. Україна планує відкрити там гуманітарні коридори для евакуації цивільних, допустити представників ООН і Червоного Хреста та налагодити постачання продовольства і медикаментів.