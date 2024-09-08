Опитування: Кандидати в президенти США Гарріс і Трамп майже зрівнялися

Віцепрезидентка Камала Гарріс, кандидатка в президенти США від Демократичної партії, і колишній президент Дональд Трамп, кандидат від Республіканської партії, зрівнюються в новому національному опитуванні, проведеному The New York Times і Сієнським коледжем.

В учасників опитування запитали: якби президентські вибори 2024 року проходили сьогодні (період з 3 до 6 вересня), за кого б вони проголосували. Результати були такі — 47% за Камалу Гарріс і 48% за Дональда Трампа. Похибка — у межах трьох відсотків.

Також опитування показало, що 28% імовірних виборців хочуть знати більше про Гарріс, тоді як лише 9% сказали, що їм потрібно знати більше про Трампа. Опитування відбулося незадовго до перших і поки що єдиних запланованих дебатів демократки і республіканця на ABC News у вівторок, 10 вересня. І на них Камала Гарріс матиме можливість дати виборцям більше інформації про себе та свої плани в разі перемоги.

Водночас 47% імовірних виборців вважали Камалу Гарріс надто ліберальною, у порівнянні з 32%, які вважали Дональда Трампа надто консервативним.

В опитуванні брали участь 1 695 зареєстрованих виборців у період з 3 до 6 вересня.

Наприкінці серпня опитування Reuters/Ipsos показало, що Камала Гарріс випереджає Дональда Трампа у передвиборчих перегонах з результатом 45% проти 41%.

Вибори у США

Цьогорічні президентські вибори у США відбудуться 5 листопада 2024 року. Дональд Трамп став кандидатом від республіканців ще в середині липня і представив свого кандидата у віцепрезиденти — Джеймса Девіда Венса. Венс послідовно виступає проти допомоги Україні та заявляє, що Києву доведеться поступитися деякими територіями задля припинення вогню.

Від демократів мав балотуватись нинішній президент Джо Байден, однак після невдалих дебатів із Трампом у червні він потрапив під шквал критики та тиск зі сторони лідерів і донорів Демократичної партії США. Тож 21 липня Байден офіційно повідомив, що виходить із президентської гонки й підтримав віцепрезидентку Камалу Гарріс як кандидата від демократів.

Гарріс вже стала офіційною кандидаткою від Демократичної партії. Її кандидат у віцепрезиденти — це губернатор Міннесоти Тім Волз, відомий своєю підтримкою України та гострою критикою Трампа й Венса.