Опитування: Гарріс збільшує відрив від Трампа, її більше підтримують жінки та іспаномовні виборці

Демократка Камала Гарріс випереджає республіканця Дональда Трампа у передвиборчих перегонах з результатом 45% проти 41%.

Про це свідчать дані опитування Reuters/Ipsos.

В аналогічному опитуванні за липень Гарріс мала лише один відсотковий пункт переваги над Трампом. Нове опитування, яке проводилося протягом восьми днів, закінчилися в середу, і мало похибку у 2%, показало, що Гарріс отримує значну підтримку серед жінок та іспаномовних виборців.

Гарріс випередила Трампа з різницею 49% до 36% — або на 13 відсоткових пунктів — серед жінок та іспаномовних виборців. Згідно з чотирма опитуваннями Reuters/Ipsos, проведеними в липні, Гарріс випереджала Трампа на девʼять пунктів серед жінок і на шість пунктів серед іспаномовних виборців.

Трамп лідирує серед білих виборців і чоловіків, причому з таким же відривом, як і в липні, хоча його перевага серед виборців без вищої освіти скоротилася до семи пунктів в останньому опитуванні, порівняно з 14 пунктами в липні.

У семи критичних штатах — Вісконсин, Пенсильванія, Джорджія, Арізона, Північна Кароліна, Мічиган і Невада — Трамп випередив Гарріса з результатом 45% до 43% серед зареєстрованих виборців в опитуванні.

Вибори у США

Цьогорічні президентські вибори у США відбудуться 5 листопада 2024 року. Це будуть 60-ті в історії країни президентські вибори, на яких мають обрати її 47-го президента. Дональд Трамп став кандидатом від республіканців ще в середині липня і представив свого кандидата у віцепрезиденти — Джеймса Девіда Венса. Венс послідовно виступає проти допомоги Україні та заявляє, що Києву доведеться поступитися деякими територіями задля припинення вогню.

Від демократів мав балотуватись нинішній президент Джо Байден, однак після невдалих дебатів із Трампом у червні він потрапив під шквал критики та тиск зі сторони лідерів і донорів Демократичної партії США. Тож 21 липня Байден офіційно повідомив, що виходить із президентської гонки й підтримав віцепрезидентку Камалу Гарріс як кандидата від демократів.

Гарріс вже стала офіційною кандидаткою від Демократичної партії. Її кандидат у віцепрезиденти — це губернатор Міннесоти Тім Волз, відомий своєю підтримкою України та гострою критикою Трампа й Венса.