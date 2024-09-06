Зеленський: Росія втратила в боях на Курщині близько 6 тисяч військових

Росія втратила близько 6 тисяч солдатів убитими та пораненими за місяць операції ЗСУ в Курській області.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на засіданні «Рамштайну».

Зараз Україна контролює 1 300 км² російської території — це понад сотню населених пунктів. Президент знову повторив, що завдяки Курському наступу Україна запобігла наступу Росії на Суми.

Зеленський зазначив, що Росія кинула найпідготовленіші війська на окупацію Донецької області. За його словами, це показує справжній вибір Москви та Путіна — важливіше окупувати Україну, ніж гарантувати безпеку Росії.

Курська операція

Уперше про наступ Сил оборони в Курській області РФ стало відомо 6 серпня — тоді про це писали російські телеграм-канали та «військкори».

Україна офіційно підтвердила проведення операції лише 12 серпня. Станом на 6 вересня під контролем України було щонайменше 1 300 км² та 100 населених пунктів цього регіону, також ЗСУ взяли в полон більш як 600 окупантів.

Президент України Володимир Зеленський говорив, що Росія відтягнула до Курської області близько 60 тисяч своїх військових з інших ділянок фронту в Україні.

Для самооборони українські військові сформували буферну зону на території Курської області. 15 серпня Україна створила там першу військову комендатуру.