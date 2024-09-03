Парламент Румунії підтримав передачу Україні системи Patriot

Нижня палата парламенту Румунії підтримала закон, який дозволяє передачу Україні системи протиракетної оборони Patriot. Напередодні законопроєкт підтримав уряд країни.
Про це повідомляє Reuters.
Далі підписати законопроєкт має президент Румунії Клаус Йоганніс — після цього уряд видасть розпорядження про передачу Patriot Україні.
У червні Бухарест заявив, що передасть Україні одну з двох своїх систем Patriot за умови, що союзники замінять її на аналогічну систему протиповітряної оборони. «Румунський» Patriot — це частина із засобів протиповітряної оборони, які країни НАТО пообіцяли надати Україні.
Міноборони Румунії зазначає, що поставить одну із семи систем у конфігурації 3+, закуплених у США. Це є найсучаснішим варіантом системи захисту Patriot і використовується США та майже 20 іншими союзниками НАТО.
Румунія у 2017 році підписала зі США угоду про купівлю семи систем Patriot на суму $4 мільярди. Першу партію доставили у 2020 році. Зараз Румунія має чотири системи Patriot, дві з яких вже експлуатуються.
- На початку літа Київ активно закликав союзників передати Україні додаткові системи Patriot та інші засоби ППО, щоб захиститися від російських атак.
- З початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року країни Заходу надали Україні різні системи ППО, усі ракети можуть збивати лише американські ЗРК Patriot, яких в українських військових лише декілька. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба неодноразово закликав іноземних партнерів передати Україні 5—7 систем Patriot і називав цю кількість мінімально необхідною. Для повного захисту неба над Україною потрібно 25 систем Patriot.