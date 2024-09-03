Парламент Румунії підтримав передачу Україні системи Patriot

Нижня палата парламенту Румунії підтримала закон, який дозволяє передачу Україні системи протиракетної оборони Patriot. Напередодні законопроєкт підтримав уряд країни.

Про це повідомляє Reuters.

Далі підписати законопроєкт має президент Румунії Клаус Йоганніс — після цього уряд видасть розпорядження про передачу Patriot Україні.

У червні Бухарест заявив, що передасть Україні одну з двох своїх систем Patriot за умови, що союзники замінять її на аналогічну систему протиповітряної оборони. «Румунський» Patriot — це частина із засобів протиповітряної оборони, які країни НАТО пообіцяли надати Україні.

Міноборони Румунії зазначає, що поставить одну із семи систем у конфігурації 3+, закуплених у США. Це є найсучаснішим варіантом системи захисту Patriot і використовується США та майже 20 іншими союзниками НАТО.

Румунія у 2017 році підписала зі США угоду про купівлю семи систем Patriot на суму $4 мільярди. Першу партію доставили у 2020 році. Зараз Румунія має чотири системи Patriot, дві з яких вже експлуатуються.