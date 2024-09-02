Уряд Румунії схвалив законопроєкт про передачу Україні системи Patriot. Далі — рішення парламенту

Уряд Румунії схвалив законопроєкт про передачу Україні системи Patriot. Його направили до парламенту для голосування.

Про це пише Reuters.

«Після того, як парламент схвалить закон, уряд зможе видати рішення, яке зробить передачу [Patriot] невідкладною», — сказав речник уряду Міхай Константін.

У червні Бухарест заявив, що передасть Україні одну з двох своїх діючих систем Patriot за умови, що союзники замінять її на аналогічну систему протиповітряної оборони. «Румунський» Patriot — це частина із засобів протиповітряної оборони, які країни НАТО пообіцяли надати Україні.

Румунія у 2017 році підписала зі США угоду про купівлю семи систем Patriot на суму $4 мільярди. Першу партію доставили у 2020 році. Зараз Румунія має чотири системи Patriot, дві з яких вже експлуатуються.