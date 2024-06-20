Румунія передасть Україні систему ППО Patriot

Румунська Вища рада національної оборони (CSAT) під час засідання на чолі з президентом країни Клаусом Йоханнісом вирішила передати Україні одну систему зенітно-ракетного комплексу Patriot, щоб посилити її протиповітряну оборону

Про це повідомляє румунський телеканал Digi 24.

«Враховуючи значне погіршення безпекової ситуації в Україні внаслідок постійних і масованих нападів росії на цивільне населення та цивільну інфраструктуру, особливо на енергетичний сектор, а також регіональні наслідки цієї ситуації, зокрема на безпеку Румунії, у тісній координації разом із союзниками — члени Ради вирішили подарувати Україні систему Patriot», — ідеться у заяві CSAT.

Тепер Румунія вестиме переговори зі США і союзниками, аби отримати взамін подібну або еквівалентну систему ППО.