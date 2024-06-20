Румунія передасть Україні систему ППО Patriot

Румунська Вища рада національної оборони (CSAT) під час засідання на чолі з президентом країни Клаусом Йоханнісом вирішила передати Україні одну систему зенітно-ракетного комплексу Patriot, щоб посилити її протиповітряну оборону
Про це повідомляє румунський телеканал Digi 24.
«Враховуючи значне погіршення безпекової ситуації в Україні внаслідок постійних і масованих нападів росії на цивільне населення та цивільну інфраструктуру, особливо на енергетичний сектор, а також регіональні наслідки цієї ситуації, зокрема на безпеку Румунії, у тісній координації разом із союзниками — члени Ради вирішили подарувати Україні систему Patriot», — ідеться у заяві CSAT.
Тепер Румунія вестиме переговори зі США і союзниками, аби отримати взамін подібну або еквівалентну систему ППО.
- На червень 2024 року Україна має щонайменше чотири системи Patriot, надані США і Німеччиною. Київ активно закликає союзників дати більше ППО для захисту критичної інфраструктури та майбутніх баз винищувачів F-16.
- Наразі Україна очікує від Німеччини обіцяну третю систему Patriot, одну систему Patriot від США, три пускові установки Patriot та РЛС від Нідерландів і другу систему ППО SAMP/T від Італії.