У НАБУ звільнили першого заступника директора Гізо Углаву

Наказом директора Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Семена Кривоноса звільнили його першого заступника Гізо Углаву.

Про це повідомили в пресслужбі НАБУ.

Причинами назвали порушення присяги держслужбовця, правил етичної поведінки держслужбовця, закону «Про державну службу» та Кодексу етики працівника НАБУ.

Службове розслідування і Дисциплінарна комісія НАБУ встановили, що Гізо Углава робив дії і казав те, що професійно й персонально дискредитувало працівника бюро, який подав службову записку про можливі факти витоку інформації.

У пресслужбі НАБУ також пишуть, що поведінка Углави сформувала в працівників відомства думки, що за викривальну діяльність будуть негативні наслідки, що «є неприпустимим порушенням найвищих стандартів етики та доброчесності» НАБУ.