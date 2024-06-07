Bihus Info: Радник ОП Біркадзе передавав витоки з НАБУ ідеологу «Великого будівництва» Голику, але отримував їх не від Углави

Наприкінці травня 2024 року директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос усунув свого першого заступника Гізо Углаву від роботи через розслідування витоку даних. Найімовірніше, консультанту Офісу президента та ідеологу програми «Велике будівництво» Юрію Голику.

Журналіст-розслідувач Денис Бігус із Bihus Info отримав фотографії з телефона Юрія Голика, які вилучили у справі ексголови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка та Голика про виграні ТОВ «Будінвест інжиніринг» тендери на ремонт та утримання доріг у Дніпропетровській області на1,5 мільярда гривень з бюджету.

Вміст телефона Голика засвідчив, що він отримував повідомлення від радника офісу президента Георгія Біркадзе зі злитою інформацією з НАБУ. Скриншоти листування показують, що Біркадзе нібито спілкувався з високопосадовцем з НАБУ. Однак версія Бігуса — Георгій Біркадзе міг сам писати повідомлення від «високопоставленого», а потім «продавати» їх Голику.

Георгій Біркадзе під час розмови з Денисом Бігусом теж заявляв, що роками займався «творчістю». Мовляв, отримував інформацію від джерел у правоохоронних органах і передав її Юрію Голику у форматі «від високопосадовця».

Спочатку журналіст-розслідувач припускав, що тим, хто зливав інформацію з НАБУ, був Гізо Углава, оскільки він мав доступ до неї і перебував на посаді під час зміни директорів НАБУ. На це вказувала ще низка факторів.

Утім, Денис Бігус звернув увагу, що Біркадзе також контактував з підрозділом НАБУ Д-2 (Другий Головний спецпідрозділ детективів), який підпорядковується не головному детективу, як інші, а безпосередньо Гізо Углаві. Тобто Біркадзе мав різні варіанти, як отримати інформацію, котра потім потрапляла до Голика.

У висновку розслідувач залишив два можливі контексти зливу: хтось із керівництва НАБУ передавав інформацію в Офіс президента з власної вигоди або ж НАБУ встановлювало контакти з учасником розслідування, щоб отримати додаткову інформацію.

Проте люди, з якими спілкувався журналіст, говорили й про третій можливий контекст — спецоперацію. Цю версію називали всі ті, хто захищав Гізо Углаву і доводив його непричетність. До того ж, якщо це справді спецоперація, то чому роками в ній немає результату.