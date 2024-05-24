Директор НАБУ усунув від виконання обовʼязків свого першого заступника. Розслідується витік даних

Директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос усунув свого першого заступника Гізо Углаву від виконання службових обовʼязків.

Про це повідомила пресслужба НАБУ.

Рішення ухвалене, щоб провести обʼєктивне розслідування ймовірного витоку даних. Про які саме дані йдеться — у відомстві не повідомляють.

«Для забезпечення обʼєктивного досудового розслідування, розпочатого за фактом ймовірного витоку інформації, наказом директора НАБУ за відповідною заявою про можливий конфлікт інтересів усунуто першого заступника директора НАБУ від виконання посадових обовʼязків і керівництва закріпленими у внутрішніх документах напрямами та підрозділами», — йдеться в повідомленні.

Бюро обіцяє згодом повідомити про перебіг розслідування і зауважує, що керівництво і колектив «максимально зацікавлені в проведенні повного, всебічного і неупередженого розслідування за цим фактом».