Петиція про зменшення мобілізаційного віку до 50 років набрала 25 тисяч підписів

Електронна петиція із закликом зменшити мобілізаційний вік чоловіків з 60 років до 50 років набрала понад 25 тисяч підписів. Тепер її має розглянути президент Володимир Зеленський.

Петицію опублікували на сайті офіційного інтернет-представництва президента України 5 липня 2024 року.

Автор петиції Андрій Азаров у тексті написав, що зменшити мобілізаційний вік потрібно для «поліпшення економічного стану в країні».

До повномасштабної війни Росії проти України нижня межа призовного віку була 27 років. У травні 2023 року Рада підтримала зменшення призовного віку до 25, а в червні 2024-го президент Володимир Зеленський підписав цей закон. Це дозволило мобілізовувати чоловіків віком 25 і 26 років.

Наразі верхня межа віку, у якому можуть мобілізувати, це 60 років.

За словами члена комітету з питань нацбезпеки та оборони, нардепа від «Слуги народу» Федора Веніславського, партнери України закликають знизити мобілізаційний вік до 18 років.