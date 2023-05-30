Верховна Рада прийняла законопроєкт про зменшення призовного віку з 27 до 25 років

Парламент прийняв законопроєкт № 9281 про зниження граничного віку призовників з 27 до 25 років.

Про це пише нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк.

Відтепер граничний вік перебування громадян на військовому обліку призовників зменшився на два роки. За це проголосували 304 депутати.

Ініціював проєкт закону Кабмін України й обґрунтував його тим, що під час воєнного стану не діє призов на строкову службу, тому має місце скорочення кількості чоловіків, які підлягають призову.