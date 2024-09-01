Масована атака по Україні, втрата F-16 і відкриття Паралімпіади-2024. Важливе за тиждень

Цей тиждень почався з однієї з найбільших російських атак. Україна втратила перший F-16 і пілота, а президент звільнив командувача Повітряних сил. У середу почалися змагання на Паралімпійських іграх — 2024 і українські спортсмени показали гідні результати. «Бабель» зробив підбірку головних новин, щоб ви залишалися в курсі подій.
- 26 серпня армія РФ завдала масованого удару по Україні. Росіяни цілилися по енергетиці, по всій країні вводили екстрені відключення. Однак були й жертви серед мирного населення — сім людей загинули, ще 47 постраждали, серед них були діти. Загалом російські війська запустили щонайменше 127 ракет різних типів і 109 ударних дронів. Українська протиповітряна оборона збила 102 ракети та 99 ударних дронів Shahed.
- Також 26 серпня Україна втратила перший винищувач F-16. The Wall Street Journal з посиланням на джерела повідомило, що літак не збивала Росія, хоча інцидент стався під час масованих російських обстрілів того дня. Ймовірно, катастрофа сталася внаслідок «помилки пілота». Офіційно авіатрощу Генштаб підтвердив 29 серпня. У Повітряних силах повідомили, що в катастрофі загинув льотчик Олексій Месь.
- Україна вперше успішно випробувала балістичну ракету власного виробництва.
- 28 серпня Україна розпочала виступи на Паралімпійських іграх — 2024. На четвертий день змагань в України вже 27 медалей — 3 золоті, 10 срібних і 14 бронзових. Україна на 11 місці у медальному заліку Паралімпіади-2024.
- Українські війська вже контролюють щонайменше 1 299 км² Курської області РФ, також ЗСУ взяли в полон 594 окупантів. Головком ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Росія перекинула туди майже 30 тисяч військових. Le Monde писало, що через наступ ЗСУ на Курщині російські найманці залишають африканську країну Буркіна-Фасо.
- 30 серпня президент Зеленський звільнив Миколу Олещука з посади командувача Повітряних сил Збройних сил України. На його місце тимчасово призначили командувача Повітряного командування «Центр» ПС ЗСУ Анатолія Кривоножка. Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що звільнення Олещука не повʼязане з катастрофою винищувача F-16.
- Від початку літа в Києві госпіталізували 17 пацієнтів із гарячкою Західного Нілу. Усі вони були у важкому стані. Троє не вижили через важке ускладнення гарячки — менінгоенцефаліт. Переносники захворювання — певні види комарів, вони заражають через укуси.