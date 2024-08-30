Президент Зеленський звільнив командувача Повітряних сил Миколу Олещука

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 30 серпня, підписав указ про звільнення генерал-лейтенанта Миколу Олещука з посади командувача Повітряних сил Збройних сил України.

Повітряні сили тимчасово очолюватиме командувач повітряного командування «Центр» ПС ЗСУ, генерал-лейтенант Анатолій Кривоножко.

Анатолій Кривоножко

«Я вирішив замінити командувача Повітряних сил Збройних сил України. Я безмежно вдячний всім нашим військовим льотчикам, інженерам, воїнам мобільних вогневих груп, розрахунків ППО. Усім, хто дійсно бʼється для України — для результату», — так президент прокоментував звільнення Олещука.

Він наголосив, що на командному рівні необхідно «посилюватись, берегти людей, берегти особовий склад, берегти усіх наших воїнів».

Микола Олещук був командувачем Повітряних сил з 2021 року. Його звільнили з посади після авіатрощі винищувача F-16 26 серпня. Про катастрофу першим повідомило видання The Wall Street Journal. Медіа пише, що літак не збивала Росія, хоча інцидент стався під час масованих російських ракетних обстрілів 26 серпня. Ймовірно, катастрофа сталася внаслідок «помилки пілота». Повітряне командування «Захід» ПС ЗСУ на тлі цього повідомило, що 26 серпня загинув льотчик Олексій Месь.

CNN пише, що саме Месь пілотував винищувач F-16, який потрапив в катастрофу. Однак, на відміну від WSJ, джерела CNN в ЗСУ не вважають, що причиною інциденту була помилка пілота.

Народна депутатка Мар’яна Безугла заявила, що F-16, яким пілотував Месь, збив зенітно-ракетний комплекс Patriot «через дискоординацію між підрозділами». Вона звинуватила Повітряні сили в брехні.

Пізніше Безугла також заявила, що катастрофа F-16 — щонайменше третій випадок, коли український літак із пілотом збила власна ППО. Вона вимагала від Олещука виступити з заявою.

Натомість Олещук сказав, що не приховував інформації про авіатрощу літака F-16, пояснивши, що під час війни така інформація не може миттєво потрапляти в публічний простір. Він також назвав Безуглу «інструментом для дискредитації вищого військового керівництва».

Що відомо про Кривоножко

З 2015 року він командує повітряним командуванням «Центр» Повітряних сил ЗСУ. До цього, з 2006 до 2008 року Кривоножко проходив службу на посаді командира 114 бригади тактичної авіації. Має звання Героя України зі врученням ордена «Золота Зірка», Орден Богдана Хмельницького II та III ступенів, а також Орден Данила Галицького.