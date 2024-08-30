Сирський: Україна взяла під контроль ще 5 км² території на Курщині

Українські Сили оборони у Курській області продовжують наступальну операцію і беруть все більше території під свій контроль.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час засідання ставки.

«На Курському напрямку продовжується наступальна операція. За добу наші війська на окремих напрямках просунулися до двох кілометрів», — заявив Сирський.

За його словами, у Курській області українські війська взяли під контроль ще 5 км² територій.

Окремо головком доповів про чергове поповнення обмінного фонду, не уточнюючи деталей.

Тим часом Покровський напрямок залишається одним з найскладніших. Утім, станом на ранок 30 серпня всі атаки росіян відбиті, успіху вони не мали, повідомив Сирський.

Курська операція

Уперше про наступ Сил оборони в Курській області РФ стало відомо 6 серпня — тоді про це писали російські телеграм-канали та «військкори».

Україна офіційно підтвердила проведення операції лише 12 серпня. Станом на 27 серпня під контролем України було 1 294 км² та 100 населених пунктів цього регіону, також ЗСУ взяли в полон 594 окупантів.

Головком ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Росія перекинула майже 30 тисяч військових на територію Курської області.

Для самооборони українські військові сформували буферну зону на території Курської області. 15 серпня Україна створила там першу військову комендатуру.