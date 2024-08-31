В Ірані спростували причетність свого генерала до навчання військових РФ

Іран заперечив звинувачення України про те, що один з бригадних генералів Корпусу вартових ісламської революції Шаріфі Моласарей Аббас Муса у 2022 році навчав російських військових на окупованих Росією українських територіях.

Про це йдеться в заяві речника іранського Міністерства закордонних справ Насера Канаані.

Він сказав, що Іран має принципову позицію щодо протидії війні й наголосив на необхідності припинення конфлікту і вирішення суперечок між Росією та Україною мирним шляхом.

За словами Канаані, ці «безпідставні заяви» висувають з конкретних політичних мотивів. Іранський речник додав, що такі звинувачення суперечать принциповому підходу Ісламської Республіки Іран до «конфлікту в Україні».

Що передувало

У серпні цього року українські правоохоронці повідомили про підозру в пособництві РФ у веденні агресивної війни проти України Шаріфі Моласареї Аббасу Мусі. За даними слідства, він безпосередньо допомагав командуванню окупаційних угруповань Росії проводити повітряні удари по Україні іранськими дронами, а у 2022 році приїхав до тимчасово окупованого Криму з групою іранських інструкторів БпЛА.

Іран постачає зброю Росії

Повідомлення про те, що Іран передає Росії дрони, лунають регулярно з 2022 року. Медіа також писали у 2023-му, що Іран надає РФ снаряди та набої. Офіційно Іран це спростовує. Проте речниця Білого дому Карін Жан-Пʼєр підтвердила, що, за даними США, Росія отримувала від Ірану бойові безпілотники, зокрема, Mohajer-6 і Shahed. У червні 2023 року стало відомо, що Іран дає Росії матеріали для будівництва заводу з виробництва безпілотників у Республіці Татарстан — тоді Білий дім опублікував звіт про це та супутниковий знімок.

У серпні 2024 року Reuters написав, що Іран збирається передати Росії сотні балістичних ракет Fath-360. Проте головний дипломат ЄС Жозеф Боррель заявив, що Іран спростував інформацію про поставку балістичних ракет до РФ. Водночас він не вірить словам міністра закордонних справ Ірану Аббас Арагчі про те, що країна не передає Росії безпілотники.