Україна повернула з окупації ще 14 дітей

Україна повернула 14 дітей з їхніми родинами з окупованих територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Одна з родин кілька разів намагалася виїхати з окупованих територій самотужки, однак їх із погрозами без пояснення повертали назад. Інша родина переховувалася від росіян через свою проукраїнську позицію.

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Під час спілкування з працівниками Офісу омбудсмана люди розповіли, що боялися вийти на вулицю і не могли знайти роботу без російського паспорта. Росіяни погрожували вилучити їхнє майно і позбавити батьківських прав, а діти не мали права вибору у школах. Знайдені українські книги cпалювали, а цінне майно вилучали. Домівки українців постійно обшукували.

Чимало з повернутих дітей потребуютьвлаштування до школи, психологічної та гуманітарної допомоги, соціальної інтеграції.

Якщо вашу дитину депортували до РФ чи вона перебуває на окупованих території, то окрім поліції, варто повідомити Офіс омбудсмана. Гаряча лінія 0 800 50 17 20 — у межах України, 044 299 74 08 — для дзвінків з-за кордону, електронна адреса — [email protected]