Плавчиня Анна Гонтар взяла бронзу на Паралімпіаді-2024. Це друга медаль для України

Українська плавчиня Анна Гонтар виборола бронзу в запливі на дистанції 50 метрів вільним стилем у класі S6 на Паралімпіаді-2024 у Парижі.
Про це йдеться на сайті змагань.
Окрім Гонтар, у фінальному запливі на дистанції стартували ще сім спортсменок класу S6.
Золото виграла представниця Китаю Цзян Юйянь, яка ще й встановила паралімпійський рекорд — 32.59 секунди. Срібло у американки Елізабет Маркс, її результат — 32.90. Українка Гонтар фінішувала за 33.01.
Медаль Гонтар — друга для України на цій Паралімпіаді. Раніше цього ж дня срібло взяв Антон Коль у плаванні на дистанції 100 м на спині у класі S1.
Паралімпіада-2024 — друга у карʼєрі Гонтар. До цього спортсменка брала участь у Іграх у Токіо — взяла бронзу на цій же дистанції у 50 метрів вільним стилем. При цьому спортсменка утримує чинний світовий рекорд, який встановила у 2023 році на чемпіонаті світу в Манчестері — 32.54 секунди.
- У травні цього року Україна підтвердила участь у Паралімпійських іграх — 2024, попри допуск «нейтральних» спортсменів з Росії та Білорусі.
- На попередніх літніх Паралімпійських іграх 2021 року в Токіо збірна України зібрала 98 нагород усіх ґатунків, зокрема 24 золота, і посіла шосте місце в медальному заліку.
- Зимові Паралімпійські ігри 2022 року в Пекіні українські спортсмени завершили на другому місці за кількістю нагород.