Україна виборола першу медаль на Паралімпіаді-2024: Антон Коль став другим у плаванні

Збірна України 29 серпня здобула першу медаль на Паралімпійських іграх — 2024. Плавець Антон Коль став срібним призером у плаванні на дистанції 100 м на спині у класі S1.

Про це йдеться на сайті Паралімпіади.

На Паралімпіаді-2024 Коль увійшов до фіналу автоматично і був одним з семи спортсменів, що боролися за медалі цього класу на цій дистанції.

Остаточні результати запливу виглядають так:

Каміль Отовські (Польща) — 2.17.85 хвилини;

Антон Коль (Україна) — 2.33.49;

Франческо Беттела (Італія) — 2:33.82.

Паралімпіада в Парижі — третя в карʼєрі Коля, зазначає Міністерство молоді та спорту. Раніше він виграв дві бронзові медалі на Паралімпійських іграх — 2016 у Ріо-де-Жанейро та дві срібні медалі на Паралімпійських іграх — 2020 у Токіо.