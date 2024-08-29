Україна виборола першу медаль на Паралімпіаді-2024: Антон Коль став другим у плаванні

Збірна України 29 серпня здобула першу медаль на Паралімпійських іграх — 2024. Плавець Антон Коль став срібним призером у плаванні на дистанції 100 м на спині у класі S1.
Про це йдеться на сайті Паралімпіади.
На Паралімпіаді-2024 Коль увійшов до фіналу автоматично і був одним з семи спортсменів, що боролися за медалі цього класу на цій дистанції.
Остаточні результати запливу виглядають так:
- Каміль Отовські (Польща) — 2.17.85 хвилини;
- Антон Коль (Україна) — 2.33.49;
- Франческо Беттела (Італія) — 2:33.82.
Паралімпіада в Парижі — третя в карʼєрі Коля, зазначає Міністерство молоді та спорту. Раніше він виграв дві бронзові медалі на Паралімпійських іграх — 2016 у Ріо-де-Жанейро та дві срібні медалі на Паралімпійських іграх — 2020 у Токіо.
- У травні цього року Україна підтвердила участь у Паралімпійських іграх — 2024, попри допуск «нейтральних» спортсменів з Росії та Білорусі.
- На попередніх літніх Паралімпійських іграх 2021 року в Токіо збірна України зібрала 98 нагород усіх ґатунків, зокрема 24 золота, і посіла шосте місце в медальному заліку.
- Зимові Паралімпійські ігри 2022 року в Пекіні українські спортсмени завершили на другому місці за кількістю нагород.