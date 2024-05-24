Україна підтвердила участь у Паралімпійських іграх 2024

Збірна України візьме участь у Паралімпіаді 2024 в Парижі, попри допуск «нейтральних» спортсменів з росії та Білорусі.

Про це на пресконференції оголосив президент Національного комітету спорту інвалідів України Валерій Сушкевич, передає «Суспільне».

У комітеті очікують сумарно на участь 207 паралімпійців з України на Іграх-2024. Наразі путівки в Париж уже здобули 113 українських параспортсменів.

«З 22 видів спорту, що будуть на Паралімпійських іграх, Україна братиме участь у 17. Якщо говорити про поточний варіант ситуації, то у нас є 98 ліцензій у 13 видах спорту. У кількісному складі це 113 спортсменів: 83 чоловіки та 30 жінок», — пояснив Сушкевич.

Ліцензійний процес триває, і наразі Україна бореться за ліцензії ще в чотирьох видах спорту. Причому за деякі ліцензії буде боротьба аж до середини липня.