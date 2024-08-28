​Підрозділи МВС отримали від Німеччини 1 170 жіночих бронежилетів

Це вперше підрозділи системи МВС отримують бронежилети, адаптовані для жінок. Завдяки спеціальним додатковим елементам у конструкції вони не створюватимуть дискомфорту та забезпечать максимальний рівень захисту.

Чому це важливо

Наразі в ЗСУ служить 41 тисяча жінок, ще близько 19 тисяч є цивільними працівницями. Безпосередньо в бойових діях бере участь близько 5 тисяч жінок.

При цьому довгий час існувала проблема з жіночою військовою формою, а спеціальних бронежилетів, адаптованих до жіночої анатомії, не передбачалось взагалі.

Активно цією проблемою почали займатись з початку повномасштабного вторгнення. 21 грудня 2022 року в Києві в межах проєкту Arm women now презентували колекцію жіночої військової форми. Форму від Arm women now шиють з урахуванням особливостей жіночого тіла — кітель відрізняється від чоловічого в плечах та грудях, а штани мають глибшу посадку та подвійну фіксацію на талії.

А вже 26 грудня 2022 року стало відомо, що перші партії жіночої військової форми й білизни надійшли на тестування до кількох бригад Збройних сил України.

Лише в лютому 2024 року в ЗСУ почали видавати літні польові костюми, виготовлених з урахуванням жіночих антропометричних параметрів.